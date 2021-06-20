Повышенный холестерин оказался причиной слепоты

Так, по данным исследователей из Государственного университета Нью-Йорка, люди, которые злоупотребляют богатой холестерином едой рискуют ослепнуть на какой-то промежуток времени или же и вовсе остаться слепыми на всю жизнь. Дело в том, что при употреблении такой еды в сосудах начинают в больших количествах формироваться жировые отложения, которые мешают кровотоку. В этой связи глазам начинает не хватать уровня кислорода из крови, что и влияет на зрение.

Нескольким ранее мы писали о том, что некоторые болезни врач могут определять по глазам. Так, например, запавшие глаза могут говорить об обезвоживании, тогда как желтый цвет намекает на наличие гепатита А.