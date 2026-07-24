Появилась компьютерная мышь, которой можно управлять языком

Опубликовано 24 июля 2026, 18:521 мин.
Появилась компьютерная мышь, которой можно управлять языкомБез помощи рук
Augmental начала продажи необычного устройства MouthPad. Это «стоматологическая каппа», которая надевается на верхние зубы. На нёбной части расположена сенсорная панель, чувствительная к нажатию языком.
С её помощью, а также благодаря отслеживанию движений головы, можно управлять курсором на экране компьютера. Все жесты настраиваются через специальное приложение. Устройство предназначено в первую очередь для людей с ограниченной подвижностью рук.
Устройство может подключаться сразу к нескольким гаджетам одновременно. Стоит MouthPad 1400 долларов плюс около 100 долларов за слепок зубов.
Кроме того, компания готовит к выпуску устройство Vox, небольшой кулон, который крепится на шее и считывает вибрации голосовых связок, позволяя надиктовывать текст почти шёпотом даже в шумной обстановке.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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