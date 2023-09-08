Появились новые подробности суда между Disney и кандидатом в президенты США

Появились новые подробности суда между Disney и кандидатом в президенты СШАDisney изменила акцент иска
Disney изменила направление своей судебной борьбы с губернатором штата Флорида Роном ДеСантисом, который еще и баллотируется в президенты США, сосредоточившись в своем иске на утверждениях, касающихся первой поправки.
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Компания решила отказаться от ряда претензий, включая нарушение статьи о контрактах, статьи об изъятии и статьи о надлежащем процессе. Изначально иск компании Disney был связан с ее противодействием закону ДеСантиса, о котором вы можете прочитать в источнике. В ответ ДеСантис попытался отозвать у компании Disney право на специальную застройку территории парка развлечений в штате.
Изначально ДеСантис добился лишения Disney привилегий штата, однако его действия вызвали критику со стороны членов его собственной партии, поскольку они создали прецедент, который может быть использован против консервативных компаний в демократических штатах.
По мере продолжения судебной тяжбы ДеСантис, претендующий на пост президента от Республиканской партии, сталкивается с растущим вниманием и негативной реакцией.