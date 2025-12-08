Появились слухи о новой ретро-камере Canon в честь 50-летия AE-1

Опубликовано 08 декабря 2025, 22:301 мин.
Появились слухи о новой ретро-камере Canon в честь 50-летия AE-1Ждём
В 2026 году исполняется 50 лет с момента выпуска культовой пленочной зеркальной камеры Canon AE-1. В честь этого юбилея, как сообщают СМИ, компания может представить новую цифровую беззеркальную камеру в ретро-стиле.
Новинка, как ожидается, будет полнокадровой и получит современную матрицу на 32,5 мегапикселя. При этом её цена может оказаться «неожиданно доступной». Акцент в камере будет сделан на фотографии.
Представители Canon ранее намекали, что работа над такой камерой ведется, но подчеркивали, что создать цифровое устройство с духом классики, сохранив при этом современное удобство, — непростая задача. Ожидается, что камера может выйти в 2026 году.