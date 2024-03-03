Появились свежие инсайды об умном кольце Samsung: до 9 дней работы от заряда

Эта информация получена из различных источников, включая корейские новостные издания и руководителей Samsung, таких как Хон Пак и Ро Тхэ Мун. Однако рекомендуется проявлять скептицизм. Помните кольцо Oura Ring? Оно обещает 7 дней, но в реальных условиях при постоянном мониторинге SpO2 часто работает 3−5 дней.

Время автономной работы Galaxy Ring, скорее всего, будет зависеть от многих факторов. Так, непрерывный мониторинг обычно разряжает батарею быстрее, чем периодические показания. К тому же степень использования функций непрерывного слежения Galaxy Ring остается неизвестной. При этом в кольцах не так много места для емких аккумуляторов, что может сказаться на времени автономной работы, как и в небольших смарт-часах.

Несмотря на эти соображения, перспектива работы до 9 дней является привлекательной, особенно по сравнению с ежедневной зарядкой смарт-часов.