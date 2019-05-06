Появилось доказательство, почему автопилот Tesla не хуже настоящего водителя

На видео показано, как Model 3 едет по одной полосе, и машина перед ним начинает тормозить. Водителю электрокара приходится затормозить тоже, и хоть по видео это может быть непонятно, в него сзади врезается другой автомобиль. Тогда автопилот Tesla выезжает на другую полосу, умудряясь избежать повторного столкновения.