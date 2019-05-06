Появилось доказательство, почему автопилот Tesla не хуже настоящего водителя

На видео показано, как Model 3 едет по одной полосе, и машина перед ним начинает тормозить. Водителю электрокара приходится затормозить тоже, и хоть по видео это может быть непонятно, в него сзади врезается другой автомобиль. Тогда автопилот Tesla выезжает на другую полосу, умудряясь избежать повторного столкновения.
Если бы на месте электрокара был любой другой автомобиль без автопилота, то второго столкновения вряд ли удалось бы избежать. Стоит отметить, что Model 3 управлял сам водитель, но система автопилота активировалась автоматически в экстренной ситуации.