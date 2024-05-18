Появилось фото части крупнейшего известного ударного кратера нашей системы

Представители ЕКА обратили внимание на ледяные элементы в кратере и вокруг него, что говорит о наличии водяного льда в момент падения астероида. Огромное тепло от удара, вероятно, растопило лед, смешав воду и пыль. Гладкий вид кратера и окружающих его объектов указывает на историю, сформированную взаимодействием воды и льда.

Видимые полосы на стенах кратера указывают на оползни, а рябь, созданная ветром, еще больше подчеркивает динамические процессы, сформировавшие марсианский ландшафт.