Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 18 мая 2024, 23:11
1 мин.

Появилось фото части крупнейшего известного ударного кратера нашей системы

Сделанное орбитальным аппаратом ExoMars
Орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) сделал изображение массивного ударного кратера на Марсе. Европейское космическое агентство (ESA) поделилось снимком, сделанным прибором CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System) с высоты всего 400 км над поверхностью.
Появилось фото части крупнейшего известного ударного кратера нашей системы
© Ferra

Кратер, имеющий в поперечнике около 8 км, является частью крупнейшего известного «ударного бассейна» в Солнечной системе диаметром 3 300 км — в два раза больше пустыни Сахара. Этот остаток древнего астероидного удара дает ценные сведения о водном прошлом Марса.

Появилось фото части крупнейшего известного ударного кратера нашей системы

© ESA/TGO/CaSSIS

Представители ЕКА обратили внимание на ледяные элементы в кратере и вокруг него, что говорит о наличии водяного льда в момент падения астероида. Огромное тепло от удара, вероятно, растопило лед, смешав воду и пыль. Гладкий вид кратера и окружающих его объектов указывает на историю, сформированную взаимодействием воды и льда.

Видимые полосы на стенах кратера указывают на оползни, а рябь, созданная ветром, еще больше подчеркивает динамические процессы, сформировавшие марсианский ландшафт.

Источник:Space.com
Автор:Максим Многословный
Теги:
#космос
,
#снимки
,
#марс