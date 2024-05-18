Появилось фото части крупнейшего известного ударного кратера нашей системы

Появилось фото части крупнейшего известного ударного кратера нашей системыСделанное орбитальным аппаратом ExoMars
Кратер, имеющий в поперечнике около 8 км, является частью крупнейшего известного «ударного бассейна» в Солнечной системе диаметром 3 300 км — в два раза больше пустыни Сахара. Этот остаток древнего астероидного удара дает ценные сведения о водном прошлом Марса.
Представители ЕКА обратили внимание на ледяные элементы в кратере и вокруг него, что говорит о наличии водяного льда в момент падения астероида. Огромное тепло от удара, вероятно, растопило лед, смешав воду и пыль. Гладкий вид кратера и окружающих его объектов указывает на историю, сформированную взаимодействием воды и льда.
Видимые полосы на стенах кратера указывают на оползни, а рябь, созданная ветром, еще больше подчеркивает динамические процессы, сформировавшие марсианский ландшафт.