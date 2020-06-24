Очень часто в сети появляются материалы, в которых так или иначе сравниваются новейшие танки различных стран. Но для тех, кто не совсем “глубоко” погружен в тему, зачастую сложно понять, о чем говорит автор из-за отсутствия визуального представления, как выглядит то или иное транспортное средство в сравнении с аналогами. И вот, на радость всем заинтересованным россиянам, в сети наконец-то появилось схематическое сравнение перспективного танка Т-14 "Армата" с другими боевыми машинами.