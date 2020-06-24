Наука и технологии
Сегодня 18:20
Появилось схематическое сравнение перспективного танка Т-14 "Армата" с другими боевыми машинами
Получилось достаточно наглядно
Очень часто в сети появляются материалы, в которых так или иначе сравниваются новейшие танки различных стран. Но для тех, кто не совсем “глубоко” погружен в тему, зачастую сложно понять, о чем говорит автор из-за отсутствия визуального представления, как выглядит то или иное транспортное средство в сравнении с аналогами. И вот, на радость всем заинтересованным россиянам, в сети наконец-то появилось схематическое сравнение перспективного танка Т-14 "Армата" с другими боевыми машинами.
Автором сравнения стал канадский инженер из Торонто Майкл Михайлович, который опубликовал в личном Twitter-аккаунте целую серию изображений со сравнением внешних характеристик российского танка Т-14 “Армата” с израильским ”Меркава”, американским “Абрамс”, французским “Леклерк”, немецким “Леопард 2”, китайским Type-99 и украинским Т-84БМ “Оплот”.
Напомним, что буквально сегодня, во время проведения Парада Победы в Севастополе, отреставрированный времен Великой Отечественной Войны Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей. К счастью, обошлось без жертв.