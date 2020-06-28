Появилось видео с распаковкой робопса стоимостью 5 млн рублей

Ролик опубликовали на YouTube-канале Unbox Therapy. Робота-собаку доставляют в пластиковом чемодане. Пользователь получает Spot в собранном состоянии. В комплекте также поставляется батарея, которая устанавливается в «брюхо». Ещё пользователю приходит специальный контроллер для робопса. Он чем-то напоминает карманную консоль.

Контроллер позволяет управлять роботом. Можно запустить последнего в автоматическом режиме. Робособака способна передвигаться по помещению, обходя препятствия, и даже подниматься по лестницам.

В целом, только что купленный Spot может выполнять только базовые задачи. Однако Boston Dynamics выпускает дополнительные устройства для робота, а ещё разработчики могут адаптировать «собаку» под свои задачи.