Появился браузер с механизмом обхода интернет-цензуры

Узлы IPFS-сети формируют распределённую файловую систему. То есть пользователи могут загружать контент из децентрализованной сети, а не с одного сервера. URL-адреса таких сайтов начинаются с ipfs://. Есть мнение, что в будущем технология вытеснит HTTP. Пользователи Brave же теперь могут напрямую обращаться к ресурсам IPFS. Эта возможность появилась в версии браузера, начиная с выпуска 1.19.

Как отметил технический директор и сооснователь Brave, интеграция IPFS с браузером с открытым исходным кодом является важным шагом на пути к повышению прозрачности, децентрализации и устойчивости интернета.

Благодаря IPFS люди могут, например, получить доступ к Wikipedia, там где её блокировали (в частности, в Турции).