Наука и технологии
Сегодня 19:12
Появился браузер с механизмом обхода интернет-цензуры
Речь о протоколе IPFS
Brave первым из крупных браузеров добавил поддержку протокола IPFS. Его можно охарактеризовать как механизм для обхода блокировок, который помогает бороться с интернет-цензурой.
Узлы IPFS-сети формируют распределённую файловую систему. То есть пользователи могут загружать контент из децентрализованной сети, а не с одного сервера. URL-адреса таких сайтов начинаются с ipfs://. Есть мнение, что в будущем технология вытеснит HTTP. Пользователи Brave же теперь могут напрямую обращаться к ресурсам IPFS. Эта возможность появилась в версии браузера, начиная с выпуска 1.19.
Как отметил технический директор и сооснователь Brave, интеграция IPFS с браузером с открытым исходным кодом является важным шагом на пути к повышению прозрачности, децентрализации и устойчивости интернета.
Благодаря IPFS люди могут, например, получить доступ к Wikipedia, там где её блокировали (в частности, в Турции).