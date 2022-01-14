Появился ещё один iPhone с зарядным портом от Android. На этот раз даже лучше

Пользователь YouTube по имени Гернот Йобстль модифицировал iPhone X. Он использовал наработки предыдущего разработчика, а также добавил в конструкцию деталь из углеродного волокна и резиновую прокладку, которая защитила корпус от влаги.

Гернот тоже планирует продать свой модифицированный айфон. Вырученные деньги он планирует потратить на следующие разработки. Предыдущий смартфон Apple с USB-C продали за $86 тысяч. Пока неясно, за сколько удастся реализовать новый.