Появился ещё один iPhone с зарядным портом от Android. На этот раз даже лучше

Наука и технологии
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Появился ещё один iPhone с зарядным портом от Android. На этот раз даже лучшеС влагозащитой
Недавно на аукционе за большие деньги продали первый в мире iPhone с зарядным разъёмом USB-C вместо Lightning. Это, конечно, был не фирменный смартфон Apple. Заменой занялся энтузиаст. Теперь другой энтузиаст создал ещё один такой iPhone с USB-C, но более совершенный.
Пользователь YouTube по имени Гернот Йобстль модифицировал iPhone X. Он использовал наработки предыдущего разработчика, а также добавил в конструкцию деталь из углеродного волокна и резиновую прокладку, которая защитила корпус от влаги.
Гернот тоже планирует продать свой модифицированный айфон. Вырученные деньги он планирует потратить на следующие разработки. Предыдущий смартфон Apple с USB-C продали за $86 тысяч. Пока неясно, за сколько удастся реализовать новый.
Источник: Гернот Йобстль