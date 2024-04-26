Появился ИИ, который «создает» климатосберегающие растения

Новое программное обеспечение является расширением SLEAP и позволяет исследователям обрабатывать изображения и извлекать данные о корневых системах гораздо быстрее и с большей точностью. Это будет иметь решающее значение для выявления генов, влияющих на развитие корней, и создания растений с более глубокими и прочными корневыми системами, которые смогут накапливать больше углерода в течение длительного времени.

Простота использования и доступность этих решений позволяют исследователям создать огромный каталог фенотипов корней растений. Эти данные, наряду с продолжающимися работами по секвенированию генома, будут использованы для определения генов, ответственных за желаемые признаки. Обладая этими знаниями, ученые смогут создавать растения, специально предназначенные для улавливания и хранения углекислого газа, что поможет смягчить последствия изменения климата.