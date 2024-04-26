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Наука и технологии
Опубликовано 26 апреля 2024, 07:30
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Появился ИИ, который «создает» климатосберегающие растения

Берегите планету
Ученые из Института Салка используют новый ИИ-инструмент под названием SLEAP для разработки растений, способных накапливать больше углекислого газа и бороться с изменением климата. SLEAP, изначально разработанный для отслеживания передвижения животных, теперь может анализировать различные аспекты корневой системы растений, включая глубину, массу и углы роста. Это избавляет от утомительного ручного процесса, который требовался раньше.
Появился ИИ, который «создает» климатосберегающие растения
© Ferra

Новое программное обеспечение является расширением SLEAP и позволяет исследователям обрабатывать изображения и извлекать данные о корневых системах гораздо быстрее и с большей точностью. Это будет иметь решающее значение для выявления генов, влияющих на развитие корней, и создания растений с более глубокими и прочными корневыми системами, которые смогут накапливать больше углерода в течение длительного времени.

Простота использования и доступность этих решений позволяют исследователям создать огромный каталог фенотипов корней растений. Эти данные, наряду с продолжающимися работами по секвенированию генома, будут использованы для определения генов, ответственных за желаемые признаки. Обладая этими знаниями, ученые смогут создавать растения, специально предназначенные для улавливания и хранения углекислого газа, что поможет смягчить последствия изменения климата.