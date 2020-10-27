Появился издевательский ролик о приключениях Лукашенко в компьютерной игре

Очередной ролик — это, конечно, политическая сатира на недавние события в Белоруссии. На видео можно увидеть, не только 8-битного Лукашенко, и но и его сына Колю в знаменитой экипировке. Однако центральный персонаж здесь — Александр. На пути он встречает толпы протестующих, с которыми разбирается ОМОН.