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Появился издевательский ролик о приключениях Лукашенко в компьютерной игре
Персонаж бегает по уровням с ОМОНом
Аниматор Алексей Dex опубликовал на своём YouTube-канале animaction decks новый издевательский ролик о приключениях Александра Лукашенко в 8-битной компьютерной игре. Этот автор известен своими пародийными роликами на актуальные темы. Ранее он «заставлял» персонажей Mortal Kombat бороться с коронавирусом.
Очередной ролик — это, конечно, политическая сатира на недавние события в Белоруссии. На видео можно увидеть, не только 8-битного Лукашенко, и но и его сына Колю в знаменитой экипировке. Однако центральный персонаж здесь — Александр. На пути он встречает толпы протестующих, с которыми разбирается ОМОН.
Помимо вышеперечисленных роликов в багаже Алексея Dex есть видео о реалиях самоизоляции в России в стиле Heroes of Might and Magic и о Леониде Якубовиче в Mortal Kombat.