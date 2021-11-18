Появился новый способ развода на BlaBlaCar

В один из дней - в пятницу - автору нужно было поехать в Ростов-на-Дону из Краснодара. Поиском вариантов и бронированием на BlaBlaCar занялась жена пользователя.

Однако далее стали происходить странные вещи. После бронирования и оплаты 200 рублей водители сразу отменяли эту бронь. Удалось добиться подтверждения брони лишь у четвёртого водителя. Этот водитель (25-летняя Людмила) попросил написать ему в WhatsApp и отправить номер телефона. Важно отметить, что BlaBlaCar позволяет отправить свой номер лишь после подтверждения бронирования. Когда жена решила уточнить в WhatsApp у девушки, правильно ли указано время в объявлении, ей сразу же перезвонили. Причём не Людмила, а якобы её муж, который тоже поедет вместе с ней.

Парень спросил, будет ли багаж, жена автора ответила, что нет. И затем молодой человек неожиданно уточнил, одна ли она поедет, та вновь отвечает, что нет, ведь забронированы два места. Далее жена стала спрашивать о месте, откуда будут выезжать. Мужчина в ответ говорит, что не местный и отправит всё позже. Но добавляет, что сейчас скинет ей трек-номер и «карточку проездного билета, которую нужно заполнить на сайте BlaBlaCar и оплатить». Что важно: ссылка эта ведёт на мошеннический (фишинговый) сайт, а не на blablacar.ru.