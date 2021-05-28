Появился новый тип хакеров

Ранее хакеров делили на две большие группы: финансируемые государствами APT-специалисты или киберпреступники, которые просто хотят выманить у кого-то деньги. Теперь же говорят о третьей группе — приватиры.

Исторически приватирами называли частных лиц, которые с разрешения верховной власти воюющего государства использовали вооружённое судно для захвата торговых кораблей противника. Современные приватиры тоже преследуют материальную выгоду и при этом находятся под защитой государства. Впрочем, оно необязательно может финансировать киберпреступников.

Приватирами называют группировки DarkSide и Lockbit. Они не подчиняются правительствам напрямую, но имею защиту с их стороны. В частности, таких хакеров не преследуют правоохранительные органы.