Появился новый вид мошенничества, связанный с санкциями

Наука и технологии
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Появился новый вид мошенничества, связанный с санкциямиБудьте внимательнее
На фоне ухода многих брендов с российского рынка, злоумышленники могут начать использовать этот инфоповод, чтобы украсть ваши деньги. Так, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин предупредил, что они могут начать продавать товар, который якобы остался после ухода из России зарубежных производителей.
Схема достаточно простая: мошенники всего лишь используют условия современного рынка, чтобы попытаться продать вам товар, который будто бы все еще есть, но скоро закончится. И это не обязательно касается чего-то физического, они вполне могут продавать и билеты на “закрытые мероприятия”. По словам эксперта, не стоит гоняться за «санкционными» товарами.
Шансы, что предложения мошенников принесут вам желанную вещь, крайне низки и стремятся к нулю. Нет таких идиотов, которые будут распродавать за бесценок залежи со складов. Обычно их не распродают, а уничтожают, чтобы не дать повода для понижения стоимости товара в дальнейшем
Алексей Егармин
Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей
Источник: Радио “Спутник”