Появился новый вид мошенничества, связанный с санкциями

Схема достаточно простая: мошенники всего лишь используют условия современного рынка, чтобы попытаться продать вам товар, который будто бы все еще есть, но скоро закончится. И это не обязательно касается чего-то физического, они вполне могут продавать и билеты на “закрытые мероприятия”. По словам эксперта, не стоит гоняться за «санкционными» товарами.