Появился обзор на обзор Марка Цукерберг шлема виртуальной реальности Apple

За пределами «высокого качества»: нюансы отображения и пропускной способности

Цукерберг утверждает, что обе гарнитуры обеспечивают «высококачественный проходной сигнал», но это умалчивает о существенных различиях. Бок о бок, превосходная матрица камеры и дисплеи Apple обеспечивают заметно более четкое и динамичное изображение реального мира по сравнению с «недостаточно хорошим» Quest 3*. То же самое касается и виртуальных экранов, которые на Vision Pro выглядят более четкими и легко читаемыми.

Виртуальные рабочие пространства: разные философии

Гарнитуры отличаются друг от друга в подходах к 2D виртуальным дисплеям. Vision Pro уделяет первостепенное внимание размещению и изменению размера приложений iOS в AR-пространстве, а такие функции, как взаимодействие со светом и окклюзия реальных объектов, усиливают погружение. В отличие от этого, Quest, изначально созданный для погружения в VR, в последних обновлениях предлагает ограниченное размещение 2D-приложений. Для сопоставимого свободного размещения пользователи Quest* прибегают к сторонним инструментам, у которых есть свои недостатки.

Ценное сравнение, но с оговоркой

Хотя взгляду Цукерберга не хватает беспристрастности, он подчеркивает контраст философий дизайна двух устройств. Apple стремится к дополненной реальности, которая органично сочетает виртуальные элементы с реальным миром, в то время как Meta* склоняется к чисто виртуальному погружению.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена