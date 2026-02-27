Появился тизер доступных наушников Nothing Headphone (a). Дизайн снова необычный

СМИ пишут, мол, Headphone (a) станут «самыми автономными наушниками бренда». Для сравнения, бюджетные CMF Headphone Pro суббренда Nothing предлагают до 100 часов работы.

Больше подробностей о характеристиках и цене станет известно уже 5 марта во время официальной презентации. Тогда же покажут серию Nothing Phone 4a.