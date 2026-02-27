Появился тизер доступных наушников Nothing Headphone (a). Дизайн снова необычный

Опубликовано 27 февраля 2026, 18:401 мин.
Появился тизер доступных наушников Nothing Headphone (a). Дизайн снова необычныйЯркий жёлтый дизайн, большая автономность
Nothing скоро представит новые наушники Headphone (a). Их официальный анонс состоится 5 марта на мероприятии Built Different в Лондоне. Судя по первым тизерам, модель получит яркий жёлтый цвет в сочетании с серо-серебристым оттенком.
© Nothing
Дизайн напоминает Nothing Headphone (1) — с характерной формой корпуса под «баночки йогурта». Главная особенность новинки — долгая работа без подзарядки.
СМИ пишут, мол, Headphone (a) станут «самыми автономными наушниками бренда». Для сравнения, бюджетные CMF Headphone Pro суббренда Nothing предлагают до 100 часов работы.
Больше подробностей о характеристиках и цене станет известно уже 5 марта во время официальной презентации. Тогда же покажут серию Nothing Phone 4a.