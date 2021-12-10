Появится ли самый опасный штамм коронавируса

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Появится ли самый опасный штамм коронавирусаОтвечает иммунолог
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал журналистам, насколько вероятно появление самой опасной мутации коронавируса.
Со специалистом беседовала «Лента.ру». Самой опасной мутацией SARS-CoV-2 будет такая, которая начнёт атаковать клетки иммунной системы. По словам Болибока, это маловероятно.
Он предположил, что такая мутация случится, если коронавирус скрестится с ВИЧ и научится атаковать T-лимфоциты, клетки иммунной системы. Из-за такого заразившийся человек даже не сможет выздороветь.
Врач отметил, что кусками генома относительно легко обмениваются вирусы одного вида. А вот межвидовое скрещивание происходит гораздо сложнее и реже, вероятность такого события в природе почти нулевая.
Ранее Болибок рассказал, почему у коронавируса возникают мутации. Также он пояснил, что специалисты имеют в виду по штаммом.
Источник: Лента.ру