Появится ли самый опасный штамм коронавируса

Со специалистом беседовала «Лента.ру». Самой опасной мутацией SARS-CoV-2 будет такая, которая начнёт атаковать клетки иммунной системы. По словам Болибока, это маловероятно.

Он предположил, что такая мутация случится, если коронавирус скрестится с ВИЧ и научится атаковать T-лимфоциты, клетки иммунной системы. Из-за такого заразившийся человек даже не сможет выздороветь.

Врач отметил, что кусками генома относительно легко обмениваются вирусы одного вида. А вот межвидовое скрещивание происходит гораздо сложнее и реже, вероятность такого события в природе почти нулевая.

Ранее Болибок рассказал, почему у коронавируса возникают мутации. Также он пояснил, что специалисты имеют в виду по штаммом.