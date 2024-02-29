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Наука и технологии
Опубликовано 29 февраля 2024, 17:15
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Пожар остановил работу главного объекта США по производству ядерного оружия

Насколько все плохо?
Лесной пожар заставил во вторник временно эвакуировать завод Пантекс, главный ядерный оружейный объект Америки, в Техасе, в качестве меры предосторожности от потенциальной опасности, сообщает The Independent.

Пожар Windy Deuce, вызванный сильным ветром, засушливыми условиями и не по сезону теплыми температурами, угрожал объекту, расположенному в округе Поттер, к северо-востоку от Амарилло. Pantex, отвечающий за сборку и разборку ядерного арсенала США с 1975 года, прекратил работу во вторник вечером.

Хотя непосредственной угрозы для объекта не возникло, власти решили обеспечить безопасность, эвакуировав персонал, не являющийся основным. «Мы эвакуировали персонал, не являющийся основным, с объекта из соображений предосторожности», — пояснил Лаэф Пендерграфт, представитель производственного отдела Национального управления ядерной безопасности в Пантексе. Он также заверил общественность, что «хорошо оснащенная пожарная служба, подготовленная к подобным сценариям, находится на месте, наблюдает за происходящим и готова к тому, что на территории завода возникнет любая реальная чрезвычайная ситуация».

Источник:independent
Автор:Максим Многословный
Теги:
#пожар
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#сша