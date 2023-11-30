Пожар в «проекте мечты» Николы Теслы: знаковая башня Уорденклиф под угрозой

Пожар в «проекте мечты» Николы Теслы: знаковая башня Уорденклиф под угрозойНужны деньги
Амбициозный научный центр Теслы стоимостью 20 млн долларов столкнулся со счетом за срочный ремонт в 3 миллиона долларов. Более 100 пожарных боролись с пламенем на историческом объекте. Запущена кампания Indiegogo по спасению наследия Теслы.
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Некоммерческая организация Tesla Science Center, купившая в 2012 году здание башни Уорденклифф, столкнулась недавно с душераздирающей неудачей - пожар охватил историческое место. Проект стоимостью 20 миллионов долларов, целью которого является создание музея и образовательного центра, срочно нуждается в 3 миллионах долларов на экстренный ремонт после разрушительного пожара.
Tesla Science Center запустила 60-дневную кампанию на Indiegogo, отдельную от их предыдущих усилий по сбору средств. Пожар, признанный поджогом, повредил крышу, стальные балки, дымовую трубу, купол и часть стены. Немедленное устранение последствий пожара необходимо для предотвращения дальнейшего ущерба, поскольку предстоящая зима создает риск замерзания влаги в стенах, что может привести к разрушению конструкции.