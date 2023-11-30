Пожар в «проекте мечты» Николы Теслы: знаковая башня Уорденклиф под угрозой

Некоммерческая организация Tesla Science Center, купившая в 2012 году здание башни Уорденклифф, столкнулась недавно с душераздирающей неудачей - пожар охватил историческое место. Проект стоимостью 20 миллионов долларов, целью которого является создание музея и образовательного центра, срочно нуждается в 3 миллионах долларов на экстренный ремонт после разрушительного пожара.

Tesla Science Center запустила 60-дневную кампанию на Indiegogo, отдельную от их предыдущих усилий по сбору средств. Пожар, признанный поджогом, повредил крышу, стальные балки, дымовую трубу, купол и часть стены. Немедленное устранение последствий пожара необходимо для предотвращения дальнейшего ущерба, поскольку предстоящая зима создает риск замерзания влаги в стенах, что может привести к разрушению конструкции.