Пожары в Японии начали тушить роботы

Об этом сообщает информационное агентство Kyodo. Отряд состоит из роботов четырёх категорий. Первый представляет собой беспилотную машину, которая собирает данные о пожаре. Второй — робот для расчистки завалов с ковшом бульдозера и руками-манипуляторами. Также в отряд входят роботы на колёсах разного типа с водяными пушками.

Всех четырёх роботов можно перевезти в одной машине. Целый отряд составляют четыре таких передвижных подразделения. Они базируются в городе Итихара, в районе с большим количеством нефтеперерабатывающих заводов. Это неспроста: пожары на таких объектах самые сложные и опасные для людей.