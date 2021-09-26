Пожилой американец пригрозил взорвать магазины со смартфонами за «распространение порнографии»

По данным ФБР, на прошедшей неделе старик оставил коробки с проводами возле магазинов компаний Verizon и AT&T. Сотрудники правоохранительных органов определили, что это самодельные бомбы. Камеры видеонаблюдения у магазинов засекли мужчину, который их устанавливал.

Неудавшийся террорист оставил записку, адресованную «AT&T, Verizon и всем другим телекоммуникационным компаниям». Там было написано следующее: «Нас почти тридцать человек. Мы готовы путешествовать по этой стране и начать разрушать связь между вышками, если не будут выполнены следующие условия». Одним из условий было прекратить передачу порнографии, ругательств и любых непристойных выражений.

Как оказалось, мужчину, который угрожал компаниям, зовут Аллен, он шахтёр на пенсии. Его уже задержали и обезвредили.