Пожилой человек легко раздаёт всем деньги? Это может быть признаком болезни

В ходе эксперимента 67 пожилых людей, у которых не было слабоумия или когнитивных нарушений, выполнили лабораторное задание. Они должны были решать, дать ли деньги анонимному человеку или оставить их себе. Они также прошли серию когнитивных тестов на запоминание слов и рассказов. Как оказалось, те, кто пожертвовал больше денег, хуже справились с когнитивными тестами.

Учёные отметили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить характер взаимосвязи между финансовым альтруизмом и когнитивным здоровьем пожилых людей, в том числе с использованием более крупных и репрезентативных выборок. Однако исследователи заключили: если человек наблюдает какие-то изменения в своём поведении, это может указывать на то, что изменения происходят и в мозгу.