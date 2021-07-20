Пожилой мужчина умер из-за подростков, пытавшихся заполучить его имя в Twitter

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Пожилой мужчина умер из-за подростков, пытавшихся заполучить его имя в TwitterНа его адрес сделали ложный вызов полиции, и у старика случился сердечный приступ
Американский подросток вызвал на адрес 60-летнего мужчина полицию, ложно обвинив его в преступлении. Когда силовики приехали, сердце старика не выдержало и он умер. Мотивом для этого поступка подростка стало желание получить ник мужчины, который он зарезервировал в Twitter.
Как оказалось, подростки организовали сватинг — то есть ложный вызов полиции — через Discord. Они хотели запугать старика и заставить его отдать свой аккаунт @tennessee в Twitter. Дочка мужчины рассказала, что злоумышленники собрали всю информацию о нём, в том числе адреса родных, и разместили её в геймерском чате Discord.
В итоге подростки вызвали полицию, сказав, что мужчина убил некую женщину. Старик, услышав странную возню около дома, вышел с пистолетом в руках. На улице его ждали силовики и попросили убрать оружие. После этого у мужчины случился сердечный приступ. Его увезли в больницу, где он и умер.
Сейчас одному из подростков грозит до пяти лет тюрьмы.