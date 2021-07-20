Пожилой мужчина умер из-за подростков, пытавшихся заполучить его имя в Twitter

Как оказалось, подростки организовали сватинг — то есть ложный вызов полиции — через Discord. Они хотели запугать старика и заставить его отдать свой аккаунт @tennessee в Twitter. Дочка мужчины рассказала, что злоумышленники собрали всю информацию о нём, в том числе адреса родных, и разместили её в геймерском чате Discord.

В итоге подростки вызвали полицию, сказав, что мужчина убил некую женщину. Старик, услышав странную возню около дома, вышел с пистолетом в руках. На улице его ждали силовики и попросили убрать оружие. После этого у мужчины случился сердечный приступ. Его увезли в больницу, где он и умер.

Сейчас одному из подростков грозит до пяти лет тюрьмы.