Наука и технологии
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Пожилые люди оказались лучше подкованы в компьютерах и интернете, чем подростки
По крайней мере так утверждает один российский специалист
Директор регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников рассказал журналистам, что уровень цифровой грамотности в 16 регионах России выше среднего по стране. Что ещё интереснее, по его словам, пожилые люди лучше подкованы в компьютерах и интернете, чем подростки.
Гребенников заявил, что подростки хуже разбираются в цифровой безопасности, чем пожилые. Он привёл статистику, по которой 80% подростков и 68% взрослых не знают, допустимы ли буквы иностранного алфавита в доменных именах .РФ.
Гребенников утверждает, что каждому второму подростку в возрасте 14-17 лет не хватает знаний о том, как пользоваться облачными интернет-сервисами и мессенджерами. Также он отметил, что каждый второй ребёнок в возрасте 7-13 лет плохо работает с редакторами информации.
Отметим, что ранее аналитический центр НАФИ сообщал, что наиболее высокий уровень цифровой грамотности показывают люди в возрасте до 44 лет, а самый низкий — россияне старше 55 лет.