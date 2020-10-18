Пожилые люди оказались лучше подкованы в компьютерах и интернете, чем подростки

Гребенников заявил, что подростки хуже разбираются в цифровой безопасности, чем пожилые. Он привёл статистику, по которой 80% подростков и 68% взрослых не знают, допустимы ли буквы иностранного алфавита в доменных именах .РФ.

Гребенников утверждает, что каждому второму подростку в возрасте 14-17 лет не хватает знаний о том, как пользоваться облачными интернет-сервисами и мессенджерами. Также он отметил, что каждый второй ребёнок в возрасте 7-13 лет плохо работает с редакторами информации.

Отметим, что ранее аналитический центр НАФИ сообщал, что наиболее высокий уровень цифровой грамотности показывают люди в возрасте до 44 лет, а самый низкий — россияне старше 55 лет.