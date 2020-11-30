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Пожилые отдают мошенникам в четыре раза больше денег, чем молодые
На молодых охотятся в интернете, а на пожилых — по телефону
Команда Atlas VPN, опираясь на данные Федеральной торговой комиссии (FTC) США, выяснила, что миллениалы отдают мошенникам в четыре раза меньше денег, чем пожилые люди. К тому же первых чаще всего обманывают в интернете, а вторых — по телефону.
Atlas VPN пишет, что молодые люди теряют в случае мошенничества в среднем $205-$300, а пожилые — до $1200.
В возрастных группах 20-29 и 30-39 лет люди в основном попадаются на удочку интернет-мошенников. Люди в возрасте 70-79 и 80+ лет в большинстве случаев общаются со злоумышленниками по телефону. Причём чем человек старше, тем большую сумму денег он может отдать преступнику.
В России пожилые тоже часто становятся жертвами мошенников и тоже по телефону.