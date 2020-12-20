Пожилые россияне делают самые дорогие покупки в интернете

Специалисты узнали это, проанализировав данные трат по картам клиентов. За 11 месяцев 2020 года средняя сумма одной покупки в интернете этой категории россиян составила 3289 рублей. За ними следуют люди в возрасте 60+. Средняя сумма покупки для них равна 3008 рублей. Далее идут россияне в возрасте 41-50 лет — 2757 рублей. В среднем меньше тратят в интернете 31- 40-летние люди — 2035 рублей. И наконец самая низкая средняя сумма онлайн-покупки вышла у людей в возрасте от 21 года до 30 лет — 1007 рублей.

В основном люди тратят много в интернете на транспорт, хобби, супермаркеты, детские товары, одежду, обувь и аксессуары.