Познакомьтесь с ксеноботами: созданные учёными «живые» машины начали размножаться

По словам эксперта по биологическим роботам из Университета Карнеги-Меллона, такой подход «позволяет напрямую использовать естественную приспособляемость живых материалов». Что интересно в ксеноботах профессора Бонгарда из Университета Вермонта, так это то, что они могут быть сделаны из нормальных клеток, взятых из эмбрионов лягушки, без необходимости генетических изменений.

Учёные также обнаружили, что их ксеноботы могут самовоспроизводиться. После того, как исследователи перешли к созданию плавающих единиц, они начали давать роям из них другие клетки — те самые, из которых состоят сами миниатюрные роботы. В результате рой начал складывать клетки в маленькие кучки. Через несколько дней на поверхности кучек начали появляться волоски — реснички, как на поверхности ксеноботов.

Учёные считают, что тот факт, что ксеноботы способны к самовоспроизведению, открывает целый набор потенциальных методов их применения.