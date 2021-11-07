Правда ли, что алкоголь убивает мозг

Эксперты заявили: спиртные напитки опасны для мозга. Они сообщили, что повреждения мозга, связанные с употреблением алкоголя, были обнаружены у каждого десятого пациента. Иногда алкоголизм так сильно поражает мозг, что развивается так называемая алкогольная деменция, или синдром Вернике — Корсакова.

Первый симптом этого заболевания — ухудшение памяти. Также пациент может восполнять пробелы в памяти вымышленными событиями. Ещё у пациентов наблюдается неспособность воспринимать информацию и изменение личности.

По словам экспертов, алкоголь мешает организму усваивать витамин B1.

Ранее в ООН сообщили, что даже умеренное потребление алкоголя повышает риск развития рака. Специалисты говорят, что безопасной дозы алкоголя не существует.