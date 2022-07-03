Правда ли, что Apple добавит в наушники AirPods Pro 2 функции мониторинга здоровья

В последние несколько месяцев ходили слухи о том, что модель этого года получит возможность определять пульс или температуру тела пользователя. Мне сказали, что ни одна из этих функций, скорее всего, не появится в обновлении 2022 года, хотя оба усовершенствования были изучены в компании и могут появиться в один прекрасный день.