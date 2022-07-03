Правда ли, что Apple добавит в наушники AirPods Pro 2 функции мониторинга здоровья

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Правда ли, что Apple добавит в наушники AirPods Pro 2 функции мониторинга здоровьяОб этом в последнее время ходят слухи
Предполагалось, что в новых AirPods Pro впервые появится функция отслеживания состояния здоровья. Однако новый отчет Bloomberg говорит нам, что это вряд ли произойдет так скоро.
В последнем выпуске своей рассылки Power On Марк Гурман из Bloomberg говорит, что он не ожидает поддержки мониторинга сердечного ритма или возможности определения температуры тела в будущих AirPods Pro. По его словам, обе эти функции были "изучены" Apple, но вряд ли будут представлены в этом году.
В последние несколько месяцев ходили слухи о том, что модель этого года получит возможность определять пульс или температуру тела пользователя. Мне сказали, что ни одна из этих функций, скорее всего, не появится в обновлении 2022 года, хотя оба усовершенствования были изучены в компании и могут появиться в один прекрасный день.
Марк Гурман
Журналист Bloomberg
Источник:9to5mac
Автор:Максим МногословныйТеги: