Наука и технологии
17:42, 13 февраля 2023
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Правда ли, что динозавры рычали: ответ науки

Вообще, современные птицы произошли именно от динозавров

В художественных фильмах и документалках можно часто увидеть, как динозавры рычат, подобно львам. Однако на самом деле нет доказательств того, что эти существа создавали именно такие звуки.

Правда ли, что динозавры рычали: ответ науки

Фото: ND TV

Научные данные, которые есть у нас сегодня, говорят о том, что динозавры на самом деле не рычали. И связано это с двумя причинами.

Во-первых, львиный рык можно воспроизвести благодаря голосовым связкам (складкам ткани в горле), которые есть у больших кошек. Есть такие связки и у человека. Но при этом доказательств того, что у динозавров они тоже были, нет.

Правда ли, что динозавры рычали: ответ науки

Getty Images

Также динозавры - это предки современных птиц. Поэтому есть большая вероятность того, что некоторые динозавры чирикали, как птицы. Согласно исследованию 2016 года, некоторые динозавры издавали звуки закрытым ртом, подобно страусам.

У современных птиц есть голосовой аппарат - сиринкс, при помощи которого они чирикают. В окаменелости птицы мелового периода тоже недавно был обнаружен сиринкс. Это повышает вероятность того, что у некоторых динозавров тоже были такие голосовые аппараты.

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