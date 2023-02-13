Правда ли, что динозавры рычали: ответ науки

Научные данные, которые есть у нас сегодня, говорят о том, что динозавры на самом деле не рычали. И связано это с двумя причинами.

Во-первых, львиный рык можно воспроизвести благодаря голосовым связкам (складкам ткани в горле), которые есть у больших кошек. Есть такие связки и у человека. Но при этом доказательств того, что у динозавров они тоже были, нет.