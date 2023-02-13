Правда ли, что динозавры рычали: ответ науки

Правда ли, что динозавры рычали: ответ наукиВообще, современные птицы произошли именно от динозавров
В художественных фильмах и документалках можно часто увидеть, как динозавры рычат, подобно львам. Однако на самом деле нет доказательств того, что эти существа создавали именно такие звуки.
Фото: ND TV
Научные данные, которые есть у нас сегодня, говорят о том, что динозавры на самом деле не рычали. И связано это с двумя причинами.
Во-первых, львиный рык можно воспроизвести благодаря голосовым связкам (складкам ткани в горле), которые есть у больших кошек. Есть такие связки и у человека. Но при этом доказательств того, что у динозавров они тоже были, нет.
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Также динозавры - это предки современных птиц. Поэтому есть большая вероятность того, что некоторые динозавры чирикали, как птицы. Согласно исследованию 2016 года, некоторые динозавры издавали звуки закрытым ртом, подобно страусам.
У современных птиц есть голосовой аппарат - сиринкс, при помощи которого они чирикают. В окаменелости птицы мелового периода тоже недавно был обнаружен сиринкс. Это повышает вероятность того, что у некоторых динозавров тоже были такие голосовые аппараты.