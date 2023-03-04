Правда ли, что наггетсы и конфеты приводят к болезни желудочно-кишечного тракта

Болезнь Крона — это хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта. Ультраобработанными продуктами учёные считают продукты с химическими модификациями, искусственными ароматизаторами или красителями. Это, например, куриные наггетсы, газированные напитки, соусы, некоторые сухие завтраки, промышленно приготовленный хлеб и конфеты.

Исследователи также предупредили, что, помимо болезни Крона, такие продукты несут другие риски для здоровья, включая диабет, высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания.