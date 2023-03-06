Правда ли, что нужно больше ходить и двигаться, чтобы быстрее бросить курить

Половине из 915 курильщиков, включённых в исследование, было предложено до восьми еженедельных личных или телефонных сеансов мотивационной поддержки. Целью сеансов было поощрять людей увеличить физическую активность.

Исследование показало, что такая мотивационная поддержка имело некоторые краткосрочные преимущества: 19% из тех, кто получил дополнительную поддержку, заявили, что они по крайней мере вдвое сократили количество выкуриваемых сигарет за три месяца. Однако только 2% тех, кто получил дополнительную поддержку, воздерживались от курения от трёх до девяти месяцев.