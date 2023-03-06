Правда ли, что нужно больше ходить и двигаться, чтобы быстрее бросить курить

Правда ли, что нужно больше ходить и двигаться, чтобы быстрее бросить куритьВ долгосрочной перспективе это может быть бесполезно
Считается, что физическая активность может помочь людям, желающим бросить курить. Однако согласно результатам крупного исследования, по прошествии девяти месяцев физическая активность не даёт заметных преимуществ.
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Половине из 915 курильщиков, включённых в исследование, было предложено до восьми еженедельных личных или телефонных сеансов мотивационной поддержки. Целью сеансов было поощрять людей увеличить физическую активность.
Исследование показало, что такая мотивационная поддержка имело некоторые краткосрочные преимущества: 19% из тех, кто получил дополнительную поддержку, заявили, что они по крайней мере вдвое сократили количество выкуриваемых сигарет за три месяца. Однако только 2% тех, кто получил дополнительную поддержку, воздерживались от курения от трёх до девяти месяцев.