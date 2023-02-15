Правда ли, что пилотам самолётов нельзя отращивать усы или бороду

Но если полазить по просторам Сети, то можно наткнуться и на небритых пилотов. Получается, что запрет на бороду и щетину в авиации - это миф.

Кроме того, в 2016 году в университете Саймона Фрейзера было проведено исследование. Оно показало, что маски обеспечивают защиту вне зависимости от количества растительности на лице.

А ещё у пилотов есть суеверия. Например, они никогда не бреются перед сложными рейсами.