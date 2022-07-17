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Правда ли, что покупать аккумуляторы выгоднее, чем простые батарейки

На самом деле да, но есть нюансы
Пользователь iXBT.com рассказал, действительно ли приобретение аккумуляторов вместо обычных одноразовых батареек позволит вам сэкономить деньги.
Правда ли, что покупать аккумуляторы выгоднее, чем простые батарейки

Как отмечает автор статьи, выгода от покупки литий-ионных аккумуляторов вместо одноразовых батареек зависит ещё и от того, в каком устройстве вы будете их использовать. Например, в весах, часах, пультах и т.п. использовать аккумуляторы будет не так выгодно, потому что заменяются обычно в них батарейки примерно раз в год.

А вот если вы покупаете аккумуляторы для детских игрушек или каких-то портативных устройств, то можете неплохо сэкономить. К примеру, сам автор пользуется геймпадом, на который в неделю уходит две ААА-батарейки. Получается, что в год для него нужно будет покупать 80 батареек, а это наборами из 20 батареек будет стоить примерно три тысячи рублей.

В то же время восемь литий-ионных аккумуляторов и зарядное устройство для него обойдутся в восемь тысяч рублей (три тысячи за аккумуляторы и пять - за зарядку). Получается, что уже где-то за 2,5 года это всё окупится.

Правда ли, что покупать аккумуляторы выгоднее, чем простые батарейки

Ещё один аргумент в пользу аккумуляторов - это ёмкость. Обычно она больше, чем у одноразовых батареек: начальная ёмкость у первых может равняться 2000 мАч, а у вторых - 1000-1600 мАч. Получается, что один аккумулятор может работать примерно в два раза дольше, чем простая батарейка.

Также покупка аккумулятором может считаться неплохим вкладом в защиту окружающей среды. Так, одна батарейка способна загрязнить примерно 20 квадратных метров земли.

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