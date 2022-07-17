Правда ли, что покупать аккумуляторы выгоднее, чем простые батарейки

Как отмечает автор статьи, выгода от покупки литий-ионных аккумуляторов вместо одноразовых батареек зависит ещё и от того, в каком устройстве вы будете их использовать. Например, в весах, часах, пультах и т.п. использовать аккумуляторы будет не так выгодно, потому что заменяются обычно в них батарейки примерно раз в год.

А вот если вы покупаете аккумуляторы для детских игрушек или каких-то портативных устройств, то можете неплохо сэкономить. К примеру, сам автор пользуется геймпадом, на который в неделю уходит две ААА-батарейки. Получается, что в год для него нужно будет покупать 80 батареек, а это наборами из 20 батареек будет стоить примерно три тысячи рублей.

В то же время восемь литий-ионных аккумуляторов и зарядное устройство для него обойдутся в восемь тысяч рублей (три тысячи за аккумуляторы и пять - за зарядку). Получается, что уже где-то за 2,5 года это всё окупится.