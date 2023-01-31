Правда ли, что порнография вызывает зависимость: ответ учёных

Правда ли, что порнография вызывает зависимость: ответ учёныхВот что с вами будет, если вы откажетесь от просмотра подобных видео
Группа учёных из университета Ноттингем Трент в Великобритании и Университета HELP в Малайзии провела эксперимент, чтобы узнать, что происходит, когда человек отказывается от просмотра порнографии. Действительно ли у людей после этого возникают симптомы синдрома отмены?
Фото: Mashable India
В ходе нового исследования специалисты отобрали 176 человек. Все участники были студентами-психологами из Малайзии. Причём около 2/3 из них составляли женщины. Все эти люди смотрели порно регулярно - минимум три раза в неделю. Половина добровольцев при этом не должна была смотреть фильмы для взрослых в течение недели.
Metro
В итоге обнаружилось, что при отказе от порно никаких симптомов синдрома отмены, тяги к просмотру и негативных или позитивных аффектов не было заметно.
При этом у этого эксперимента есть несколько недостатков. Прежде всего, при разбивке результатов не учитывался пол человека (известно, что мужчины чаще женщин смотрят порно). Также исследование проводили среди студентов Малайзии, где просмотр подобных видео осуждается. Наконец, часть добровольцев всё же призналась, что смотрела порно в течение недели, несмотря на запрет.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании Archives of Sexual Behavior.