Правда ли, что порнография вызывает зависимость: ответ учёных

В итоге обнаружилось, что при отказе от порно никаких симптомов синдрома отмены, тяги к просмотру и негативных или позитивных аффектов не было заметно.

При этом у этого эксперимента есть несколько недостатков. Прежде всего, при разбивке результатов не учитывался пол человека (известно, что мужчины чаще женщин смотрят порно). Также исследование проводили среди студентов Малайзии, где просмотр подобных видео осуждается. Наконец, часть добровольцев всё же призналась, что смотрела порно в течение недели, несмотря на запрет.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании Archives of Sexual Behavior.