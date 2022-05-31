Правда ли, что Роскомнадзор частично заблокировал YouTube

Сегодня в 14:18
1 мин.
Правда ли, что Роскомнадзор частично заблокировал YouTubeТакая информация появилась в СМИ
Telegram-канал 14News, сославшись на источник в управлении ведомства по Якутии, заявил, что Роскомнадзор начал замедлять в России трафик YouTube. Ведомству пришлось отвечать на это.
Ещё до заявления Роскомнадзора отмечалось, что сервис проверки доступности интернет-ресурсов GlobalChek показывал полную доступность YouTube в России.
Чуть позже ведомство написало в своём Telegram-канале следующее:
Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube. Трафик данного сервиса в России не ограничивается.
Роскомнадзор
Также в ведомстве пообещали провести проверку в отношении «издания, распространившего недостоверную и непроверенную информацию». Роскомнадзор намерен принять «установленные законом меры».
Ранее директор YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что видеосервис продолжит работу в России, несмотря на конфликт РФ с Украиной. Компания считает, что независимые новости важны для россиян.