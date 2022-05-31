Правда ли, что Роскомнадзор частично заблокировал YouTube

Также в ведомстве пообещали провести проверку в отношении «издания, распространившего недостоверную и непроверенную информацию». Роскомнадзор намерен принять «установленные законом меры».

Ранее директор YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что видеосервис продолжит работу в России, несмотря на конфликт РФ с Украиной. Компания считает, что независимые новости важны для россиян.