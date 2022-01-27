Правда ли, что сегодня люди меньше занимаются сексом, чем 30 лет назад

Данные исследования, результаты которого опубликованы в 2021 году, показывают, что взрослые американцы, похоже, меньше занимаются сексом, чем раньше. В частности, чем предыдущие поколения. Учёные считают, что причиной является появление мобильных телефонов и увеличение количества времени, которое на них люди тратят. В ходе этого исследования анализировалась информация из Национального исследования сексуального здоровья и поведения (NSSHB), содержащего ответы более 8 500 человек за 2009-2018 годы.

Но это не всё. Британские учёные в рамках исследования Natsal обнаружили, что на протяжении десятилетий в каждом проведённом опросе люди говорили о всё меньшем количестве секса в неделю. К примеру, в 1991 году респонденты заявляли о пяти разах в месяц, в 2001 году - о четырёх, в 2012-м - о трёх. Четвёртый же опрос будет проведён в 2022-2023 годах.