Правда ли, что «сезон котят» сейчас начинается раньше из-за мягких зим

По словам некоторых экспертов, в резком росте рождаемости у кошек могут быть виноваты последствия изменения климата. В частности, более мягкая зима и раннее начало весны.

В феврале этого года в приюте Данна открылась клиника для стерилизации и кастрации уличных кошек. Хотя сезон котят в Северной Калифорнии обычно начинается не раньше мая, организаторы обнаружили, что более половины кошек уже были беременны.

Течка у кошек может происходить несколько раз в год, а длится она до двух недель (каждый цикл). Рождаемость же повышается обычно с апреля по октябрь. Точно известно, что удлинение светового дня вызывает у кошек течку, но вот повышение температуры на «сезон котят» ещё не изучено.