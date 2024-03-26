Правда ли, что «сезон котят» сейчас начинается раньше из-за мягких зим

Правда ли, что «сезон котят» сейчас начинается раньше из-за мягких зимВот что конкретно показывают исследования
По словам некоторых экспертов, в резком росте рождаемости у кошек могут быть виноваты последствия изменения климата. В частности, более мягкая зима и раннее начало весны.
В феврале этого года в приюте Данна открылась клиника для стерилизации и кастрации уличных кошек. Хотя сезон котят в Северной Калифорнии обычно начинается не раньше мая, организаторы обнаружили, что более половины кошек уже были беременны.
Течка у кошек может происходить несколько раз в год, а длится она до двух недель (каждый цикл). Рождаемость же повышается обычно с апреля по октябрь. Точно известно, что удлинение светового дня вызывает у кошек течку, но вот повышение температуры на «сезон котят» ещё не изучено.
Одно из предположений учёных заключается в том, что более мягкие зимы могут означать, что у кошек есть ресурсы для более раннего спаривания. Ведь ни одно животное не будет размножаться, если оно не способно выжить. Также корма для уличных кошек может быть больше: у мелких грызунов в более тёплую погоду может наблюдаться резкий рост популяции. Котята тоже имеют больше шансов выжить, поскольку зимы становятся менее суровыми.
Другие специалисты, такие как Питер Дж. Вольф, старший стратег Общества лучших друзей животных, считают, что увеличение количества котят связано не с биологическими причинами, а с тем, что люди просто могут раньше и чаще выходить на улицу и замечать этих котят.