Правда ли, что смартфоны приводят к травме мизинца: объясняют врачи

Один из специалистов отметил, что бояться нечего. Сам смартфон недостаточно тяжёлый, чтобы остановить кровоток или повредить нервы или сухожилия мизинца. Другой врач пояснил, что вмятины действительно могут оставаться, но это временное явление. «Кожа и подкожный жир содержат некоторое количество жидкости и сжимаются — подобно гелевой подушке или пенопласту, давление в одной точке оставляет временный эффект». В целом, это похоже на то, какие следы оставляют очки на переносице.

Специалисты сходятся во мнении, что никакого вреда это не причиняет. Однако есть другие реальные опасности. Например, от постоянного использования смартфона может болеть большой палец. Чтобы это предупредить, стоит почаще менять руки и пореже пользоваться телефоном в принципе.