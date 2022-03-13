Правда ли, что солнцезащитный крем, растворённый в морской воде, вредит кораллам

Также во многих продуктах используются не химические, а натуральные вещества. Однако ингредиенты, которые входят в состав этих кремов, на сегодняшний день всё ещё в полной мере не исследованы с точки зрения их влияния на рифы. Также мало что известно до сих пор о том, как воздействуют компоненты солнцезащитных кремов на пресноводную и морскую среду.