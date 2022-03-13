Правда ли, что солнцезащитный крем, растворённый в морской воде, вредит кораллам

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Правда ли, что солнцезащитный крем, растворённый в морской воде, вредит коралламОбъясняет эксперт BBC Science Focus Magazine
Многие перед купанием в море наносят на кожу солнцезащитный крем. Но как этот крем влияет на морских обитателей, например на коралловые рифы? Об этом - в статье.
По словам автора статьи Александры Франклин-Чунг, за последние десять лет учёным удалось узнать о воздействии защитного крема от солнца на кораллы. Сейчас специалисты по большей части исследуют, как оксибензон (химический УФ-фильтр) влияет на состояние коралловых рифов. К примеру, известно, что он может способствовать их обесцвечиванию и нарушению их воспроизводства.
Также во многих продуктах используются не химические, а натуральные вещества. Однако ингредиенты, которые входят в состав этих кремов, на сегодняшний день всё ещё в полной мере не исследованы с точки зрения их влияния на рифы. Также мало что известно до сих пор о том, как воздействуют компоненты солнцезащитных кремов на пресноводную и морскую среду.
Источник: BBC Science Focus Magazine