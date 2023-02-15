Правда ли, что современные дети учатся хуже прошлых поколений

В докладе выявлен ряд тенденций, которые вызывают обеспокоенность по поводу того, достаточно ли система образования страны готовит молодежь к жизни в мире, который меняется под влиянием роста больших данных и искусственного интеллекта. Основные выводы включают:

Выяснилось, что в период с 2019 по 2022 год баллы по разделу "Анализ данных, статистика и вероятность" экзамена NAEP по математике снизились на 10 пунктов для восьмиклассников и на четыре пункта для четвероклассников. При этом в сумме, за последнее десятилетие баллы снизились на 17 пунктов для восьмиклассников и на 10 пунктов для четвероклассников.

Таким образом, сегодняшние восьмиклассники в США обладают информационной грамотностью на уровне шестиклассников десятилетней давности, а сегодняшние четвероклассники - на уровне третьеклассников десятилетней давности.