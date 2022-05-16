Правда ли, что «супергеройская» стойка делает вас увереннее

Исследователи оценили данные 130 экспериментов, в которых приняли участие в общей сложности 10 тысяч человек. Анализ выявил связь между позой доминирования и более позитивным восприятием самого себя, а также поведением. Например, было обнаружено, что участники в таких позах более настойчиво выполняли задания. Это касалось как мужчин, так и женщин, а также разных возрастных групп.

От чего именно это зависит, неясно. Никакой связи с гормонами учёные не обнаружили.