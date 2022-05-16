Правда ли, что «супергеройская» стойка делает вас увереннее

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Правда ли, что «супергеройская» стойка делает вас увереннееЭтим не зря пользуются лидеры
Если вы страдаете от неуверенности в себе, новое исследование может вам помочь. Исследователи утверждают, что принятие «супергеройской» стойки — с широко расставленными ногами и выпяченной грудью — заставит вас чувствовать и вести себя более уверенно.
Исследователи оценили данные 130 экспериментов, в которых приняли участие в общей сложности 10 тысяч человек. Анализ выявил связь между позой доминирования и более позитивным восприятием самого себя, а также поведением. Например, было обнаружено, что участники в таких позах более настойчиво выполняли задания. Это касалось как мужчин, так и женщин, а также разных возрастных групп.
От чего именно это зависит, неясно. Никакой связи с гормонами учёные не обнаружили.