Правда ли, что светодиодные лампы выгорают: результаты эксперимента

В эксперименте всего приняли участие семь лампочек. Это GP LEDA60-14WE27-40K-2CRB1 14 Вт 1521 лм (фактически - 13.5 Вт 1620 лм), Эра ECO LED A65-20W-827-E27 20 Вт 1600 лм (фактически - 13 Вт 1300 лм), ASD LED-A60 714118 15 Вт 1350 лм (фактически - 10 Вт 800 лм), OSRAM LEDSCLA60 7 Вт 600 лм (фактически - 7.5 Вт 600 лм), Lexman 7217682701R 10 Вт 806 лм (фактически - 9 Вт 800 лм), Saffit SBA6010 10 Вт 800 лм (фактически - 5 Вт 380 лм), Osram LEDSCLA60 FIL 7 Вт 806 лм (фактически - 6.5 Вт 760 лм).

Эксперт измерял работу ламп спустя 500 часов, 1000 часов и 2000 часов.

Что касается потребляемой мощности, то значительных изменений к концу эксперимента у ламп по этому параметру не было.

Цветовая температура при этом изменилась. У двух недорогих моделей свет стал более холодным. Это и есть выгорание люминофора.