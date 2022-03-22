Правда ли, что в интернете проводят закупку комментариев об Украине на сайтах и в соцсетях

Появившийся 11 марта Telegram-канал «Кибер фронт Z» заявил, что ищет людей, чтобы «дать отпор в информационном поле пропагандистам» Украины. В частности, организации требовались спамеры, комментаторы, контент-аналитики, дизайнеры и программисты. Журналистка написала куратору, чтобы попытаться устроиться в «кибер фронт».

Девушка сообщила, что ей предложили такие условия: «зарплата — 45 тысяч в месяц. График — 2/2». Её записали на собеседование. Позже стало ясно, что ежедневно нужно публиковать 200 комментариев (таким образом, один комментарий оплачивается 15 рублями). В смене работает 100 человек.

Работникам пообещали раздать аккаунты, и они приступили к написанию комментариев в различных соцсетях: от TikTok до YouTube. «Фонтанка» приводит такую цитату: «В канале будут выкладываться краткие инструкции по задачам, в основном они будут сводиться к увеличению присутствия патриотических комментариев в каналах, где замечены скопления украинских ботов и троллей, формированию пророссийских топов комментариев у блогеров и лидеров общественного мнения, а также усилению патриотической повестки в новостных пабликах, где большой процент обывателей просто не понимает целей и задач спецоперации».

В «кибер фронте» на вопрос, кто же работодатель, ответили, что это «неравнодушные предприниматели». Как пишет «Фонтанка», работникам предлагалось также поддержать выступление Владимира Путина в Лужниках.