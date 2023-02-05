Правда ли, что в зимнее время кислорода меньше, потому что на деревьях нет листьев

Стабильность уровня кислорода на планете удаётся поддерживать благодаря ряду факторов. Первый - это то, что Земля в принципе отличается огромным запасом кислорода. В атмосфере содержится около 1080000 гигатонн кислорода, причём воздушные массы постоянно движутся.

Второй фактор - 80% кислорода выделяется водорослями. А остальное - деревьями. Но деревьев, которые сбрасывают листву, в целом на планете не так уж много.

Определённую роль также играет глобальное потепление. Как говорится в статье 2017 года, опубликованной в Nature, в более тёплой среде водоросли лучше осуществляют процесс фотосинтеза. В тепле любят находиться и наземные растения, поэтому положительно влияет глобальное потепление и на них.