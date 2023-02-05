Правда ли, что в зимнее время кислорода меньше, потому что на деревьях нет листьев

Правда ли, что в зимнее время кислорода меньше, потому что на деревьях нет листьевОтвет науки
Деревья и зелёные растения, которые находятся в воде или на суше, создают себе пищу из углекислого газа и солнечного света. Такой процесс называется фотосинтезом. Благодаря ему также образуется кислород, которым мы дышим.
Фото: Quattro
Лиственные деревья к зиме теряют листья. Поэтому и процесс фотосинтеза становится в зимнее время невозможным для таких деревьев. Соответственно, и кислород деревья производить не могут.
И действительно кислорода в воздухе зимой становится меньше. Но мы этого не ощущаем, так как разница незначительна - 0,01%.
iXBT.com
Стабильность уровня кислорода на планете удаётся поддерживать благодаря ряду факторов. Первый - это то, что Земля в принципе отличается огромным запасом кислорода. В атмосфере содержится около 1080000 гигатонн кислорода, причём воздушные массы постоянно движутся.
Второй фактор - 80% кислорода выделяется водорослями. А остальное - деревьями. Но деревьев, которые сбрасывают листву, в целом на планете не так уж много.
Определённую роль также играет глобальное потепление. Как говорится в статье 2017 года, опубликованной в Nature, в более тёплой среде водоросли лучше осуществляют процесс фотосинтеза. В тепле любят находиться и наземные растения, поэтому положительно влияет глобальное потепление и на них.