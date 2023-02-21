Правда ли, что вирусы на Земле появились раньше, чем первые живые клетки

Если судить по ископаемым свидетельствам, которые есть сегодня у учёных, то одноклеточные микробы на нашей планете появились раньше, чем более крупная клеточная жизнь: растения, животные. Однако какие виды микробов зародились самыми первыми?

К микробам относят бактерии, археи, одноклеточные эукариоты. Некоторые учёные считают, что вирусы - это микробы, состоящие из генетического материала, заключенного в белковую оболочку. Но у вирусов нет многих признаков живых клеток, поэтому живыми их назвать нельзя.