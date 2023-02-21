Правда ли, что вирусы на Земле появились раньше, чем первые живые клетки

Правда ли, что вирусы на Земле появились раньше, чем первые живые клеткиОтвечает микробиолог
Зарождение жизни на Земле всё ещё интересует учёных. Сейчас уже есть доказательства того, как развивались растения и животные, но очень мало данных об эволюции древних микробов. Поэтому специалисты строят теории на основе особенностей современных микробов.
Фото: UBC
Если судить по ископаемым свидетельствам, которые есть сегодня у учёных, то одноклеточные микробы на нашей планете появились раньше, чем более крупная клеточная жизнь: растения, животные. Однако какие виды микробов зародились самыми первыми?
К микробам относят бактерии, археи, одноклеточные эукариоты. Некоторые учёные считают, что вирусы - это микробы, состоящие из генетического материала, заключенного в белковую оболочку. Но у вирусов нет многих признаков живых клеток, поэтому живыми их назвать нельзя.
Earth.com
Микробы состоят из мягких материалов, которые плохо окаменевают. Но некоторые микробы могут образовывать очень большие группы клеток, которые накапливают минералы и оставляют после себя крупные окаменелости.
К примеру, благодаря этому специалисты обнаружили строматолиты возрастом 3,48 миллиарда лет.
Учёные нашли и доказательства того, что определённые метаболические реакции происходили как минимум 4,1 миллиарда лет назад. И эти реакции могли происходить сами по себе ещё до того, как возникли клетки. Возможно, происходило это на поверхности глины или минералов.