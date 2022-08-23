Правда ли, что жизнь «в онлайне» загрязняет планету

Доктор Джессика Маклин отмечает, что воздействие «онлайн-жизни» на окружающую среду связано с высоким энергопотреблением компьютеров, центров обработки данных и коммуникационного оборудования, а также с использованием воды и земли.

Исследователи выяснили, что ряд онлайн-мероприятий тоже негативно сказывается на экологии.