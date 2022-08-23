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Правда ли, что жизнь «в онлайне» загрязняет планету

И как цифровые технологии в целом влияют на экологию
Несмотря на то что предпочтение онлайн-встреч личным действительно может сократить выбросы парниковых газов, всё же влияние цифровой жизни на окружающую среду довольно велико. Об этом рассказала доктор Джессика Маклин из Школы социальных наук Университета Маккуори.
Правда ли, что жизнь «в онлайне» загрязняет планету

Доктор Джессика Маклин отмечает, что воздействие «онлайн-жизни» на окружающую среду связано с высоким энергопотреблением компьютеров, центров обработки данных и коммуникационного оборудования, а также с использованием воды и земли.

Исследователи выяснили, что ряд онлайн-мероприятий тоже негативно сказывается на экологии.

Правда ли, что жизнь «в онлайне» загрязняет планету

Среди таких мероприятий - видеозвонки (недавние исследования показали, что если вы выключите веб-камеру, то сможете сократить выбросы углерода на более чем 98 %), электронные письма (одно короткое письмо, отправленное через Wi-Fi с одного телефона на другой, выделяет 0,3 г CO2; с ноутбука на ноутбук - 17 г; длинное письмо с вложением, отправленное с ноутбука, - 50 г), передача и хранение файлов (в среднем в год в центре обработки данных в США выделяется на каждые 100 ГБ хранилища - 0,2 т углекислого газа), непрерывный просмотр фильмов и сериалов в высоком разрешении (за 60 минут в таком разрешении выделяется 160 кг CO2 в год; в стандартном разрешении - до 8 кг), использование суперкомпьютеров (из-за работы одного австралийского астронома производится 15 килотонн CO2 в год), искусственный интеллект (во время обучения большой модели ИИ выделяется в 315 раз больше углекислого газа, чем при кругосветном полёте).

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