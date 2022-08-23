Правда ли, что жизнь «в онлайне» загрязняет планету

Правда ли, что жизнь «в онлайне» загрязняет планетуИ как цифровые технологии в целом влияют на экологию
Доктор Джессика Маклин отмечает, что воздействие «онлайн-жизни» на окружающую среду связано с высоким энергопотреблением компьютеров, центров обработки данных и коммуникационного оборудования, а также с использованием воды и земли.
Исследователи выяснили, что ряд онлайн-мероприятий тоже негативно сказывается на экологии.
Среди таких мероприятий - видеозвонки (недавние исследования показали, что если вы выключите веб-камеру, то сможете сократить выбросы углерода на более чем 98 %), электронные письма (одно короткое письмо, отправленное через Wi-Fi с одного телефона на другой, выделяет 0,3 г CO2; с ноутбука на ноутбук - 17 г; длинное письмо с вложением, отправленное с ноутбука, - 50 г), передача и хранение файлов (в среднем в год в центре обработки данных в США выделяется на каждые 100 ГБ хранилища - 0,2 т углекислого газа), непрерывный просмотр фильмов и сериалов в высоком разрешении (за 60 минут в таком разрешении выделяется 160 кг CO2 в год; в стандартном разрешении - до 8 кг), использование суперкомпьютеров (из-за работы одного австралийского астронома производится 15 килотонн CO2 в год), искусственный интеллект (во время обучения большой модели ИИ выделяется в 315 раз больше углекислого газа, чем при кругосветном полёте).