Правда ли комнатные растения повышают качество воздуха

В новом исследовании авторы изучали такие растения: мирные лилии (Spathiphyllum wallisii), драцена душистая (Dracaena fragrans) и замиокулькас (Zamioculcas zamiifolia). Эксперименты показали, что эти растения снизили содержание диоксида азота NO2 в воздухе на 20% в различных сценариях.

Каждое растение поместили в тестовую камеру с примерно таким же уровнем NO2 , как и в офисе рядом с оживлённой дорогой. Всего за час все растения смогли удалить около половины диоксида азота. Чтобы это было эффективнее, можно добавлять в комнату ещё растения. Учёные отметили, что этот процесс не похож на поглощение CO2.